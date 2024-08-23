Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni

Jandarma'da devir teslim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine ilişkin açıklamada bulundu.

Orgeneral Çetin'e teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"44 yıldır şanlı üniformayı giyen, teröre karşı Türkiye'nin dört bir yanında mücadele veren, 15 Temmuz darbe girişiminde milletinin yanında darbecilere karşı duran, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Ali Çardakcı'ya başarı dileyen Yerlikaya, "185 yıllık dev çınarımız olan jandarma teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de ve ilelebet hainlerle, terörle, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'A “BAŞKOMUTANIM” DEDİĞİ AKŞAM EMEKLİ EDİLMİŞTİ

Arif Çetin emekli edildiği gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı mezuniyet töreninde Erdoğan’a “Başkomutanım” diyerek hitap etmişti.

Konuşmasında, Erdoğan'ın mitinglerde sık sık söylediği “Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" sözünü söyleyen Çetin, ayrıca AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" kavramını kullanmıştı.

Çetin, “Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı devletlerinizin buyurdukları gibi; Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, Türkiye Yüzyılı’nda biz de aziz şehitlerimizin yolunda bayrağa sarılmaya hazırız” diye konuşmuştu.