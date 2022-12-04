JASAT geçen ay 309 faili meçhul olayı aydınlatt

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde 1-30 Kasım arasında 309 faili meçhul olaya ilişkin 117 şüphelinin yakalandığı ve bunlardan 46'sının tutuklandığı bildirildi.
Açıklamada, aynı dönemde ülke genelindeki uygulama ve denetimlerde de çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildiği kaydedildi.
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