Jandarma şüphelendi durdurdu. Aracın içinden neler çıktı

Kaynak: İHA
Jandarma şüphelendi durdurdu. Aracın içinden neler çıktı
Adıyaman’da jandarma ekiplerinin şüphelenip durdurduğu araçtan kaçak malzemeler ele geçirildi.

Adıyaman Jandarma Komutanlığı denetimler sırasında bir araçtan şüphelenip durdurdu. Araçta yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla sokulan elektronik ve mekanik malzemeler ele geçirildi.

Araç içerisinde 514 adet şarjlı el feneri, 133 adet oto teybi, 945 adet şarj kablosu, 49 adet fön makinesi, 180 adet makas, 43 adet oto hoparlörü, 67 el radyosu, 571 adet tıraş makinası, 124 adet madenci lambası, 38 adet mikrofon, 98 adet saç düzleştirici, 293 adet kulaklık, 116 adet geri görüş kamerası, 191 adet hesap makinesi, 30 adet elembi, 169 adet kol saati olmak üzere yaklaşık 3 milyon 600 bin TL piyasa değeri bulunan çeşitli marka elektronik ve mekanik kaçak eşya yakalandı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri M.K. ve M.A. isimli şüpheli şahısları gözaltına alarak işlem başlattı.

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