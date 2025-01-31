Jandarma timleri tek tek imha etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kaçak avcılığa karşı Doğa Koruma, Orman ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Dağlık kırsal bölgelerde kaçak yollarla yaban keçisi avlamak amacıyla kurulan 5 baraka tespit edilerek imha edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ortak operasyonuyla kaçak avcılara büyük bir darbe vuruldu. Ekipler, yasadışı avlanmaya karşı sıkı denetimlerini sürdüreceklerini ve doğa koruma çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadelede vatandaşların duyarlılığının önemli olduğunu vurgulayarak, yasa dışı avcılık faaliyetlerine tanık olanların durumunun yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.