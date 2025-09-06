Jandarmadan 17 şehirde nefes kesen baskın. 34 kişi kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli operasyonlar; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, sosyal medya ve internet üzerinden organize dolandırıcılık yapan 34 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin, sahte motosiklet ilanlarıyla vatandaşları kandırdığı, internet tabanlı kumar oyunu uygulamalarıyla yasa dışı bahis oynattığı ve yatırım danışmanlığı ile tarım kredisi vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konuldu.

Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler, suç şebekesinin geniş bir ağ kurduğunu ortaya koydu. Yakalanan 34 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Kalan şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Operasyonlar, vatandaşların güvenliğini tehdit eden dijital suçlara karşı devletin caydırıcı gücünü bir kez daha gösterdi. Siber suçlarla mücadelede teknoloji ve uzman ekiplerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen bu operasyonlar, halkın güvenini artırmayı hedefliyor. Yetkililer, vatandaşları sosyal medya ve internet üzerinden yapılan sahte ilanlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.