Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Kaynak: İHA
Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Gaziantep'te jandarma tarafından 150 traktör sürücüsüne trafik kazalarındaki önemi hakkında trafik semineri verildi.

Gaziantep'te jandarma tarafından 150 traktör sürücüsüne bilgilendirici eğitim verilerek reflektör dağıtımı yapıldı.

77.jpgGaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, İslahiye ilçesinde 150 traktör sürücüsüne yönelik bilgilendirici eğitim faaliyeti icra etti. Eğitim çerçevesinde, traktörlerin karayollarında seyri sırasında görünürlüğü artırmak ve güvenli seyri sağlamak amacıyla traktör sürücülerine sarı ikaz lambası kullanma, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektör ve robs demiri kullanımının trafik kazalarındaki önemi hakkında trafik semineri verildi.

99.jpgEğitim sonrası reflektör bulunmayan 150 adet traktör römorkuna reflektör dağıtımı yapılarak römorklara takılması sağlandı.

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