Jandarmadan uyuşturucu operasyonları

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışmaları sonucunda, Seyitgazi ilçesinde şüpheli bir araç tespit edildi. Araçta yapılan aramada, 100 adet Galara marka sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tepebaşı ilçesinde yürütülen çalışmalarda ise şüpheli şahısların adresleri belirlendi. Bu adreslerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, iki adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait iki şarjör, dört tabanca fişeği, 18.5 gram metamfetamin, 10.6 gram sentetik kannabinoid (bonzai), iki uyuşturucu kullanma aparatı, üç pürmüz çakmak ve bir esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" (TCK 191) ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan beş şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.