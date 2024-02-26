Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
Balıkesir'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit ettiği şahısların çiftliğine operasyon gerçekleştirdi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere ait hayvan çiftliği ve araçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda; 328 adet ecstasy uyuşturucu hap, 14,5 gram metamfetamin, bir gram kokain, bir sentetik uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir tabanca, bir av tüfeği, 5 cep telefonu ve suçtan elde edilen 10 bin 180 TL para ele geçirildi.

Olaya karışan 6 şüpheli ise gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı.

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