Jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi koruma altına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi koruma altına alındı

Jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi tedavi edildi, koruma altına alındı. Dağ keçisi sağlığına kavuşunca doğaya salınacak.

Jandarma buldu tedavi ediliyor

Jandarma yol kenarında buldu tedavi altına alındı. Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bitkin ve yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı. Koruma altına alınan dağ keçisi tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler, Yolçatı bölgesinde devriye gezdiği sırada yolda yaralı ve bitkin halde duran dağ keçisini buldu. İlk müdahaleyi Jandarmaya bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timleri yaptı. Yaralı dağ keçisi daha sonra Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada tedavisi yapılan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerince teslim alınarak korumaya alındı.
Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından dağ keçisi yeniden doğaya salınacak.

dag-kecisises445.jpg

dag-kecisi33.jpg

dag-kecisi12.jpg

İlgili Haberler
Genç kızdan şoke eden aldatma itirafı: Yabancı erkekleri merak ediyordum iyiymiş
Son Haberler
Fidan'dan Azerbaycan'da kritik görüşmeler Gündem
Fidan'dan Azerbaycan'da kritik görüşmeler
Alman polisinden Türklere tehdit gibi uyarı Spor
Alman polisinden Türklere tehdit gibi uyarı
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçirdi Gündem
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçirdi
Adana'da dolmuşçulardan eylem Yerel Haberler
Adana'da dolmuşçulardan eylem
Dünyanın çatısını çöpler sardı. Everest'teki 50 ton çöp toplanılmya çalışılıyor Dünya
Dünyanın çatısını çöpler sardı. Everest'teki 50 ton çöp toplanılmya çalışılıyor
İstanbul ve Ankara'da berberlerin kapalı olacağı gün belli oldu Ekonomi
İstanbul ve Ankara'da berberlerin kapalı olacağı gün belli oldu
Haliç Köprüsü'ndeki çalışma tamamlandı Gündem
Haliç Köprüsü'ndeki çalışma tamamlandı