Jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi koruma altına alındı

Jandarma buldu tedavi ediliyor

Jandarma yol kenarında buldu tedavi altına alındı. Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bitkin ve yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı. Koruma altına alınan dağ keçisi tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler, Yolçatı bölgesinde devriye gezdiği sırada yolda yaralı ve bitkin halde duran dağ keçisini buldu. İlk müdahaleyi Jandarmaya bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timleri yaptı. Yaralı dağ keçisi daha sonra Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada tedavisi yapılan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerince teslim alınarak korumaya alındı.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından dağ keçisi yeniden doğaya salınacak.