Jandarma’yı karıştıran imama astsubay skandalında yeni gelişme! Savcılık kimi haklı buldu?

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın ortaya çıkardığı jandarmanın da karıştığı Astsubay ve İmam arasındaki flört skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Seyhan Avşar’ın aktardığına göre Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, boşandıktan sonra Bitlis merkezde yaşayan İmam İ.S. ile sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya başladı. İlişkileri ilerledikçe, iddiaya göre Gül Kılıç imamdan para talep etti. Parayı alamayınca, emrindeki jandarma personeli ile birlikte imamı gasp ve darp etmek için bir plan yaptı. 28 Ağustos Çarşamba gecesi, Van-Erciş karayolu kenarında arabada olan İ.S., Jandarma Uzman Çavuş O. E., Jandarma Uzman Onbaşı Ö. K. ve sivil şahıs Taner Şirp tarafından darp edildi. Ardından, İ.S.'nin hesabındaki 58.838 TL başka bir hesaba transfer edilerek gasp edildi.

İmam İ.S., olay sonrası gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Ancak Astsubay Gül Kılıç da imamdan şikayetçi olarak, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve arkadaşlarının onu kurtardığını iddia etmişti.

İMAM HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Karşılıklı şikayetler üzerine başlatılan soruşturma devam ederken Van Cumhuriyet Başsavcılığı, imam hakkında kararını verdi. Savcılık, Gül Kılıç'ın iddialarının kamera kayıtları ve diğer delillerle çeliştiğini, olayın gerçekleştiği gün resmi makamlara başvurmamasının da olağan dışı olduğunu belirtti. Ayrıca, PTS ve BTK raporlarının imamın ifadelerini doğruladığına dikkat çekerek, İ.S. hakkında takipsizlik kararı verdi.