Jandarma’yı sarsan astsubay - imam aşk skandalında şok ifadeler...

Van'ın Gevaş ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve Taner Şirp'in, Bitlis'te imamlık yapan İkram Sorğuç'u darp ederek gasp ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkları nitelikli yağma suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Kararda, Gül Kılıç'ın Esra adıyla açtığı sosyal medya hesabı üzerinden imam İkram Sorğuç ile tanıştığı ve bir süre sonra buluşmaya karar verdikleri belirtildi. Görüşme sırasında araçta bir süre oturdukları, ardından araçla yola devam ettikleri, ancak sigara içmek için yol kenarında durduklarında olayın yaşandığı ifade edildi.

"KARIMLA NE YAPIYORSUN?" DİYEREK SALDIRI

Olay sırasında iki sanığın, imamın kullandığı aracın kapısını açarak kendisini dışarı sürüklediği belirtildi. Sanıklardan birinin, “Sen benim karımla ne yapıyorsun burada. O benim paramı aldı, seninle burada mı yiyor” diyerek tabancanın kabzasıyla imamın ense ve omzuna vurduğu kaydedildi.

Sanıkların, darp ettikleri imama önce 100 bin lira para talebinde bulundukları, parayı vermemesi halinde öldürmekle tehdit ettikleri ifade edildi. İmamın kafasına silah dayayan sanıkların, banka hesabına giriş yapmasını isteyerek para transferi gerçekleştirdikleri belirtildi.

"İMAMSIN SENİ REZİL EDERİZ’ DEDİLER"

Sanıkların imamı olayı kimseye anlatmaması için tehdit ettikleri ve imamın aracının anahtarını göle attıktan sonra olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Ayrıca, araçta bulunan Gül Kılıç'ın ıslak mendille dokunduğu yerleri sildiği de kaydedildi. Kararda, imam İkram Sorğuç’un ifadelerine de yer verildi. Sorğuç, ifadesinde, “İki kişi aracın kapısını açarak beni dövdü. Hepsi silahlıydı. Hesaplarıma girip paramı aldılar. Sonra da ‘Bizi şikâyet edersen sende imamsın seni rezil ederiz’ dediler. Sanıklar kendilerini temize çıkarmak için benim alkol aldığım iftirasında bulunuyor. Olaya aile süsü verip beni döverek gasp ettiler”

"BİRA İÇİP BANA SALDIRDI"

Astsubay Gül Kılıç ise ifadesinde, imamla 2 yıldan beri instagram üzerinden takipleştiklerini, eşinden ise yeni boşandığını belirtti. İmamın kendisine cinsel eylemde bulunmak istediğini iddia eden Kılıç, “Göl manzaralı bir yere gittik. Bana ‘Arkaya geçelim’ dedi. Niyeti kötüydü. Olmaz deyince kolumdan tutup aracın arkasına çekti. Orhan ve Taner’e canlı konum gönderdim. Beni arka koltuğa oturtup gömleğimin düğmelerini açtı. Boynumda bıyıklarının izi, sırtımda tırnak izleri, kalçamda morluklar ve göbeğimin birkaç yerinde izler vardır. Üzerimdeki gömleğimi tamamen çıkardı. Kendisinin sadece atleti vardı. Onu da çıkarmaya çalışırken ben üstümü giyinmeye çalışıyordum. Benimle birlikte olmaya çalıştı, ancak olamadı. Bu sırada Orhan ile Ömer kapıyı açınca ben kendimi dışarı attım” dedi.

CEZAYA İNDİRİM UYGULANDI

Kararda, imamın uğradığı maddi zararın giderilmiş olması nedeniyle sanıkların cezalarında indirim uygulanması gerektiği vurgulandı. Yargılama aşamasında imam İkram Sorğuç’un yağmalanan parasının sanıklarca giderilerek zararı karşıladıkları için cezalarının 13 yıldan 6 yıl 6’şar aya indirilmesine ve karar kesinleşinceye kadar yurtdışına çıkmamak üzere haklarında adli kontrol kararı uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiği anlatıldı.