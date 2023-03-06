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Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi

Celta Vigo kalecilerinin belirsizliği ile birlikte yeni bir iddia ortaya atıldı. Luis Campos, Celta Vigo'ya Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz'ı önerdi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 20:38
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Jankat Yılmaz İspanya yolcusu

Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi
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La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Galatasaray'dan Jankat Yılmaz ile ilgileniyor.

SAKATLIKLAR PLAN DEĞİŞTİRDİ
İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo, kalecisi Agustin Marchesin'in sakatlığı sonrası transfer planlarını tamamen değiştirdi.
Marchesin'in sakatlığının ardından Diego Alves'in transfer edildiği kaydedildi.
Ancak Alves'in, diğer kaleci Ivan Villar ile birlikte takımda bir geleceğinin olmadığı ifade edildi.

LUİS CAMPOS ÖNERDİ
Celta Vigo için birçok kalecinin öne çıktığı ifade edilirken, kulüpte danışman olarak görev yapan Luis Campos'un aklındaki ismin Galatasaray'dan Jankat Yılmaz olduğu belirtildi.
Jankat Yılmaz'ın büyük bir ligde oynamadığı ve en üst seviyeye yeni çıktığı kaydedildi.

CELTA GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR
Jankat Yılmaz'ın Galatasaray'da A takıma yeni çıktığı ve önünde Fernando Muslera olduğu için birinci kaleci olmadığına değinildi.
18 yaşındaki futbolcunun, Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri olduğu ve Milli Takım'da tüm alt yaş kategorilerinde forma giydiği belirtildi. Celta Vigo'nun, bu transferle bir anlamda geleceğe yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.
 

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