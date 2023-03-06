﻿Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi

La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Galatasaray'dan Jankat Yılmaz ile ilgileniyor.



SAKATLIKLAR PLAN DEĞİŞTİRDİ

İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo, kalecisi Agustin Marchesin'in sakatlığı sonrası transfer planlarını tamamen değiştirdi.

Marchesin'in sakatlığının ardından Diego Alves'in transfer edildiği kaydedildi.

Ancak Alves'in, diğer kaleci Ivan Villar ile birlikte takımda bir geleceğinin olmadığı ifade edildi.



LUİS CAMPOS ÖNERDİ

Celta Vigo için birçok kalecinin öne çıktığı ifade edilirken, kulüpte danışman olarak görev yapan Luis Campos'un aklındaki ismin Galatasaray'dan Jankat Yılmaz olduğu belirtildi.

Jankat Yılmaz'ın büyük bir ligde oynamadığı ve en üst seviyeye yeni çıktığı kaydedildi.



CELTA GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

Jankat Yılmaz'ın Galatasaray'da A takıma yeni çıktığı ve önünde Fernando Muslera olduğu için birinci kaleci olmadığına değinildi.

18 yaşındaki futbolcunun, Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri olduğu ve Milli Takım'da tüm alt yaş kategorilerinde forma giydiği belirtildi. Celta Vigo'nun, bu transferle bir anlamda geleceğe yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.



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