Japon başbakan resmi konutta parti veren oğlunu kovdu. Ahlak ve erdem böyle bir şey

Shotaro'nun davranışını 'uygunsuz' olarak niteleyen Başbakan, oğlunun 1 Haziran'da resmi görevden ayrılacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın büyük oğlu Shotaro Kishida'nın resmi başbakanlık konutunda yapılan partide çekilmiş fotoğrafları kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

OĞLUNU GÖREVDEN ALDI

Başbakan Kishida, tepkilerin ardından oğlunu görevden alma kararı verdiğini duyurdu. Oğlunu söz konusu göreve getirmenin sorumluluğunu üstleneceğini belirten Kishida, sorunların üstesinden gelmek için halkın sesine kulak verdiğini ifade etti.

EK ÖDEMELERİ İADE EDECEK

Oğlunun resmi konuttaki tepki çeken davranışının uygunsuz olduğunu belirten Başbakan, Kishida'nın 1 Haziran'da resmi görevinden ayrılacağını söyledi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise Shotaro Kishida'nın tazminat almayacağını, yılsonu ikramiyesi gibi tüm ek ödemeleri iade edeceğini duyurdu.

Öte yandan, boşalacak sekreterlik koltuğunu daha önce aynı görevde bulunan Takayoshi Yamamoto'nun devralacağı öğrenildi. Japonya Başbakanı Kishida, 31 yaşındaki oğlu Shotaro Kishida'yı geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de siyasi işlerden sorumlu sekreter olarak atamıştı. ( İHA)