Japon deprem uzmanı depremin uğramayacağı ilçeyi açıkladı. En güvenli yer orası

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Japon deprem uzmanı depremin uğramayacağı ilçeyi açıkladı. En güvenli yer orası
Ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem riski açısından Alanya'nın güvenli bir konum olduğunu açıkladı.

Ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Alanya'da katıldığı deprem konulu bir konferansta, bölgeyle ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

‘Depremle Yaşamak’ adlı konferansa katılan Moriwaki, Antalya-Alanya bölgesinde deprem riskinin az olduğuna dile getirdi. Alanya’nın deprem açısından en güvenli bölge olduğunun dikkat çeken Moriwaki, Akdeniz’de meydana gelebilecek 7 ve üstü depremde en fazla 3 metreye ulaşan bir tsunami dalgasının olabileceğini ifade etti.

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Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ifade eden Yoshinori Moriwaki, depremin etkisinin en aza indirilmesi için yapıların sağlam olması gerektiğini dile getirdi. Moriwaki, şehirleşme planlanırken ilk önce depreme uygunluğu kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir doktor ameliyat sırasında hata yaptığı zaman bir kişinin ölümüne neden olabilir. Fakat bir inşaat mühendisi yanlış ya da hata yaptığında bunun bedelini onlarca hatta binlerce kişinin ödemekte. Bu nedenle deprem değil bina öldürür” diye konuştu.

Öte yandan Moriwaki, Türkiye'nin depremlerde meydana gelen can kayıpları sıralamasında üçüncü olduğunu ifade etti.

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