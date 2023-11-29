Japon Deprem Uzmanı Moriwaki depremle ilgili tecrübelerini aktaracak

Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, depremle ilgili tecrübelerini ve bilgilerini aktaracağı bir konuşma gerçekleştirecek.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki depremle ilgili tecrübelerini aktaracak

Tunceli ve Malatya'da geçen hafta meydana gelen sarsıntıların u depremleri artçı olarak nitelendiren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki kırılmanın devam ettiğini ifade etmişti.

Moriwaki, “Deprem Dirençli Yapılaşma” ile “Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme” konularıyla ilgili 24. Yapısal Çelik Günü’ndeki zirveye katılacak. Moriwaki, konular hakkında tecrübelerini ve bilgilerini aktaracak.

Deprem konusundaki yerli ve yabancı uzmanlar, 6-7 Aralık 2023 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonunda bir araya gelecek.

KARBON FİBER ÖNERİSİ

Moriwaki, il il gezerek inşaat sektörü paydaşlarına yönelik seminerler verdiğine işaret ederek, yapı güçlendirmesinde beton ya da çelik kullanabileceğini ancak karbon fiber kaplamanın daha ekonomik ve kısa sürede yapılacak bir çözüm olduğunu anlattıklarını sözlerine eklemişti.

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