Japon deprem uzmanından üç il için flaş uyarı

Düzenleme: Kaynak: AA
Japon deprem uzmanından üç il için flaş uyarı

Sağlam binaların inşası için denetim yapılması uyarısında bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin üç ilinde deprem riski bulunduğunu açıkladı.

Mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Siirt'te İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği kaza sonrası sempozyuma koltuk değnekleri ile katılan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili konuştu.

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BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS

Yoshinori Moriwaki, önümüzdeki dönemde Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu ifade ederek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz” dedi.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını ancak şehirde 7'den büyük bir depremin yaşanmadığına dikkat çeken Yoshinori Moriwaki, bundan sonra da şehirde büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.

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Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de "Deprem Dede" olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın, "Deprem öldürmez, bina öldürür" sözünü hatırlatarak bu söze katıldığını belirtti.

21 MİLYON YAPI STOKUNUN YÜZDE 50'DEN FAZLASI İZİNSİZ

Yapı denetim sistemiyle ilgili bilgiler aktaran Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu sistemden geçen binaların hasar gördüğünü ancak çökmediğini gördüklerini belirtti.

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"Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek" ifadelerini kullanan Yoshinori Moriwaki, "Sıkıntı ne? 21 milyon yapı stoku varsa maalesef yüzde 50'den fazlası izinsiz bina. Bunun için kontrolü iyi yapmak lazım” sözlerini sarf etti.

Öte yandan Yoshinori Moriwaki, deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeninin önemine dikkat çekti.

Vali Kemal Kızılkaya, Japon uzman ve sempozyuma katkı sunanlara plaket hediye etti.

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