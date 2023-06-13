Japon kadını taciz eden mülteciyi Japon polis hayvan gibi anırttı

Somalili bir YouTuber olan Johnny Somali Japonya'da kadınları izinsiz olarak videoya çekerek taciz etti.

Japon polisi, videoların yayılması üzerine Johnny Somali'yi defalarca kez gözaltına almasına rağmen, ırkçı içerikli videolar çekmeye devam ettiği belirtildi.

JAPON POLİSİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI, SINIR DIŞI EDİLDİ

Japon polisi, Johnny Somali'nin gözaltına alınma anlarını ve üstünün arandığı görüntüleri paylaştı.

Johnny Somali'nin görüntülerde bağırdığı görülüyor.

Japon polisi videoyu, "Japon kadınları kimse taciz edemez” diyerek paylaştı.

Somali’nin sınır dışı edildiği bilgisine de ulaşıldı.

ÖZDAĞ "KADINLARI TACİZ EDEN TÜRKLERE DE AYNISINI UYGULAYACAĞIZ"

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japon polisinin kadınları taciz eden kişilere karşı bu şekilde davrandığını ve caydırıcı önlemler aldığını vurgulayarak, Türkiye'deki durumu eleştirdi.

Özdağ, "Japon polisi kadınları taciz edene bu şekilde davranıp caydırıcı olması için filme alıyor ve sınır dışı ediyor. Türkiye’de ise Süleyman Soylu tacizci Afganların aslında taciz etmediklerini, öz çekim yaptıklarını söylüyordu. Zafer Partisi iktidarında Japon polisinin yaptığını yapacağız. Kadınları taciz eden Türklere de Atatürk döneminde ne yapılıyorsa aynısını uygulayacağız" dedi.