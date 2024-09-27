Japon şarkıcı Japonya'yı yasa boğdu

Çok sayıda anime soundtrack şarkısını seslendirmesiyle tanınan Japon şarkıcı Sayuri, evlendikten sadece altı ay sonra, 28 yaşında hayata veda etti. Aynı zamanda şarkıcı ve Sayuri’nin kocası olan Amaarashi, Cuma günü sosyal medya aracılığıyla onun ölümünü doğruladı. Sayuri’nin 20 Eylül’de öldüğünü ve cenazesinin sadece ailesi ve yakın arkadaşlarının katılımıyla özel olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Amaarashi, paylaşımında “Yıllar boyunca Sayuri’ye olan sevgilerinden dolayı herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ruhunun huzur içinde yatması için dua edeceğinizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"She was passionate about music until the very end..."



Amaarashi, Sayuri's husband, shared a heartfelt message following the passing of his wife. The couple had publicly announced their marriage in March of this year. https://t.co/bGwF78p3Mx pic.twitter.com/GlCbuPtWBd — Seiyuu Corner (@seiyuucorner) September 27, 2024

HASTALIKLA MÜCADELE VE MÜZİK KARİYERİ

Sayuri’nin son günlerinde hastalıkla mücadele ettiğini belirten Amaarashi, acı çekmesine rağmen müziğine kendini adamaya devam ettiğini ve sesini sevenlerin anısını yaşattığını ifade etti. Now News, ailenin gizlilik nedenleriyle Sayuri’nin sağlık sorunlarının ayrıntılarını açıklamamayı seçtiğini bildirdi. Ancak, daha önce Temmuz ayında sosyal medyada konuşma zorlukları nedeniyle iş faaliyetlerine ara verdiğini duyurmuştu. Bunun ardından sosyal medyada güncelleme yapmayı bıraktı ve herhangi bir kamusal görünümde bulunmaktan kaçındı.

Sayuri, eğlence sektöründeki kariyerine 2010 yılında başladı. Şarkıcılığının yanı sıra bestecilik de yaptı ve Rampo Kitan: Game of Laplace, Scum’s Wish, Fate/Extra, Golden Kamuy, My Hero Academia, ve Lycoris Recoil gibi popüler anime serilerinin müziklerine katkıda bulundu. Mart ayında Misekai grubunun üyesi Amaarashi ile evlenen Sayuri, lise yıllarından beri sosyalleşmekte zorluk çektiğini ve dış dünyadan “kopuk” hissettiğini paylaşmıştı. Onun için gitar çalmak ve şarkı söylemek, insanlarla bağlantı kurmanın bir yoluydu.