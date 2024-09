Japon şarkıcı Japonya'yı yasa boğdu

Çok sayıda anime soundtrack şarkısını seslendirmesiyle tanınan Japon şarkıcı Sayuri, evlendikten sadece altı ay sonra, 28 yaşında hayata veda etti. Aynı zamanda şarkıcı ve Sayuri’nin kocası olan Amaarashi, Cuma günü sosyal medya aracılığıyla onun ölümünü doğruladı. Sayuri’nin 20 Eylül’de öldüğünü ve cenazesinin sadece ailesi ve yakın arkadaşlarının katılımıyla özel olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Amaarashi, paylaşımında “Yıllar boyunca Sayuri’ye olan sevgilerinden dolayı herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ruhunun huzur içinde yatması için dua edeceğinizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"She was passionate about music until the very end..."



Amaarashi, Sayuri's husband, shared a heartfelt message following the passing of his wife. The couple had publicly announced their marriage in March of this year. https://t.co/bGwF78p3Mx pic.twitter.com/GlCbuPtWBd