Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Ankara Çankaya’da bir ofiste meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, yangından etkilenen bir kuş veterinere götürüldü.

Patlama, saat 08.00 civarında gerçekleşti ve ardından yangın çıktı. Patlama sesiyle panikleyen bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

cankayada-ofiste-patlama-yarali-var-kus-da-kurtarildi-yenicag-1.jpg

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ofiste bulunan 50 yaşındaki Emre Ş., hafif yaralı olarak sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yangından etkilenen kafesteki bir kuş ise çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.

cankayada-ofiste-patlama-yarali-var-kus-da-kurtarildi-yenicag-2.jpg

Binada yaşayan Ezgi Metincan, “Sabah patlama sesiyle uyandık. Koku ve duman yayılınca hemen aşağı indik. Komşumuz yaralanmıştı, bir kuş da zarar gördü. Onu veterinere teslim ettik.” dedi.

cankayada-ofiste-patlama-yarali-var-kus-da-kurtarildi-yenicag-3.jpg

İtfaiye ekipleri, patlamanın sebebini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

cankayada-ofiste-patlama-yarali-var-kus-da-kurtarildi-yenicag-4.jpg

Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Son Haberler
Taştan ekrana: Medyanın bin yıllık dansı
Taştan ekrana: Medyanın bin yıllık dansı
Kars ve Ardahan'ın yüksekleri kara teslim
Kars ve Ardahan'ın yüksekleri kara teslim
Mağara duvarlarındaki sessiz sır! Taş devrinden gelen şifreli izler
Mağara duvarlarındaki sessiz sır! Taş devrinden gelen şifreli izler
Heyelan yolları kapatmıştı! Çalışma sonucu ulaşım açıldı
Heyelan yolları kapatmıştı! Çalışma sonucu ulaşım açıldı
Kritik liste belli oldu! İşte gençlerin favori tercihleri
Kritik liste belli oldu! İşte gençlerin favori tercihleri