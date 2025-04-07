Çankaya’da ofiste patlama: Yaralı var, kuş da kurtarıldı

Patlama, saat 08.00 civarında gerçekleşti ve ardından yangın çıktı. Patlama sesiyle panikleyen bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ofiste bulunan 50 yaşındaki Emre Ş., hafif yaralı olarak sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yangından etkilenen kafesteki bir kuş ise çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.

Binada yaşayan Ezgi Metincan, “Sabah patlama sesiyle uyandık. Koku ve duman yayılınca hemen aşağı indik. Komşumuz yaralanmıştı, bir kuş da zarar gördü. Onu veterinere teslim ettik.” dedi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın sebebini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.