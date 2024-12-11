Japon üretim sektöründe karamsarlık hakim

Üretim sektöründeki genel güvenin zayıfladığı ve karamsarlığın arttığı gözlemleniyor. Elektronik, makine, çelik ve bakır dışı metal üreticileri gibi sektörlerde, iyimserlikten çok karamsarlık ön plana çıkmış durumda. Birçok yanıt veren, Trump'ın yeni gümrük tarifeleriyle ilgili kaygılarını dile getirerek, bu önlemlerin küresel ticareti bozabileceğini belirtiyor. Bir iş insanı, "Trump'ın seçim zaferinden bu yana 'bekle-gör' yaklaşımı ile birçok yatırım projesi ertelendi" dedi.

Bir diğer yanıt veren ise, Çin'deki zayıf satışlardan şikayetçi. Çin ekonomisindeki durgunluk, uzun süredir devam eden emlak krizinin, yüksek yerel yönetim borçlarının ve zayıf tüketimin etkisiyle giderek daha fazla hissediliyor. Bu durum, Japon üreticilerini ciddi şekilde endişelendiriyor. Çoğu Japon üreticisi, Çin pazarındaki bu ekonomik zorlukların işlerini daha da zorlaştıracağına inanıyor.

Japonya’daki üretim sektörü, küresel ekonomik belirsizlikler ve ticaret engelleriyle karşı karşıya kalırken, 2024 yılı sonu itibarıyla durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.