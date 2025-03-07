Japon yeni güçleniyor

Japon yeni, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde güvenli liman talebindeki yükselişle dolar karşısında 148 seviyesini aşarak son beş ayın en yüksek noktasına ulaştı. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması ve Başkan Trump’ın değişken gümrük tarifesi politikaları yatırımcıları dolardan uzaklaştırarak yene ve İsviçre frangına yöneltti.

Japonya içinde ise yenin değer kazanmasını destekleyen önemli etkenlerden biri Japon Merkez Bankasının faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki güçlü beklentiler oldu. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, bu hafta yaptığı açıklamada bankanın ekonomik tahminlerin gerçekleşmesi halinde faizleri daha da artırabileceğini belirtti. Bu durum, Japonya’nın uzun süredir sürdürdüğü genişlemeci para politikasından çıkış sürecinin henüz yeni başladığını gösteriyor.

Japonya hizmet sektöründe yüzler gülüyor

Ayrıca Uchida, Japonya’da para politikasının halen gevşek bir yapıya sahip olduğunu ve Merkez Bankasının Japon Devlet Tahvili varlıklarını azaltma sürecinin sınırlı kaldığını vurguladı. Yenin güçlenmesi, Japonya’nın ithalat maliyetlerini düşürerek enflasyonist baskıları azaltabilirken, ihracatçılar için rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir.