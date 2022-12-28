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Apple için Japonlardan şok suçlama

Apple, Japonya'da 'vergi kaçakçılığı' ile suçlanıyor. Apple Store'dan alışveriş yapan turistler, 98 milyon dolar vergi kaçırdı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:15
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Japonlar Apple'ın vergi kaçırdığını iddia etti

Apple için Japonlardan şok suçlama
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Japonya’ya gelen yabancı turistler, ülkede altı aydan az kalmaları halinde yüzde 10’luk tüketim vergisini ödemek zorunda kalmıyor.

Japonya'daki turistler vergiden muaf şekilde iPhone ve diğer cihazları satın alabiliyor. Fakat bazı kişilerin, bu vergi muafiyetini kullanarak Apple mağazalarından yüzlerce iPhone satın aldığı tespit edildi.

Nikkei Asia’da yer alan rapora göre, Apple Store’lardan alışveriş yapan kullanıcılar 98 milyon dolarlık vergi açığına yol açtı ifade edildi. Apple’ın bu durumu fark etmesinden sonra vergisiz alışveriş desteğini bıraktığı ve hizmeti durdurduğu söylendi.

Japonya’nın vergi makamları tarafından yapılan araştırma, şirketlerin Haziran ayına kadar yıl içinde tüketim vergisi ödemelerini bildirmediği 24 bin alışveriş tespit etti ve bu durum, geçmiş vergilerde 86.9 milyar yen (651 milyon dolar) açık oluşturdu.

Apple’ın 2022 için hazırladığı son mali yıllık raporuna göre, Japonya’daki satışlar toplam 26 milyar doları bulduğu .

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