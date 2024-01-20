Japonlar hiç bu kadar gaddar olmamıştı. Türk'e verdiği cevaba bakın

Ankara’da yaşayan Emrah Arslan, Japon araçları satan bayiden 2023 yılında sıfır kilometre Suzuki Vitara araç satın aldı. Bir süre sonra araca koltuk düzenleyici takmak isteyen Arslan, koltuk başlarında pas olduğunu fark etti. Aracın garantisinin olduğunu düşünerek Türkiye distribütöründen koltukların değiştirilmesi talebinde bulundu.

Üretici firmanın hatası olduğunu kabul eden distribütör, koltukları yenileriyle değiştiremeyeceklerini, onun yerine 1 kereliğine bakım hediye etmek istediklerini ifade etti. Teklifi kabul etmeyen Arslan, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Ankara Büyükelçiliği ve aracın üretim fabrikasının bulunduğu Macaristan ile konuyla ilgili iletişime geçti. Buralardan da istediği yanıtı alamayan Arslan, olayı yargıya taşıdı.

"YILLIK BAKIM VERELİM KONU KAPANSIN"

Yaşadığı olaya ilişkin İHA muhabirine konuşan Emrah Arslan,

Aracı 2023 yılının Ocak ayında aldığını Aracın koltuklarına, koltuk düzenleyici takarken, koltuk başlıklarında paslanmaları fark ettiğini . Ardından aracın markasının Türkiye distribütörüyle iletişime geçtiğini söyledi.

Distribütörün kendilerini Servislerine davet ettiğini söyleyen Arslan, “Servis bu durumun ciddi boyutlu olduğunu, tüm koltuklarda bulunduğunu ve paslanmaların derinlere gittiğini bize anlattı. Servis bize ‘tamirat mümkün gözükmüyor, 4 koltuk için yenisini isteyeceğiz ancak gelen koltuklar da paslı olabilir’ dedi. Ardından distribütörle tekrardan konuştuk. Onlar da üretici hatası olduğunu kabul etti. ‘Yenisiyle değiştiremiyoruz. Sizin için 1 adet yıllık bakım verelim, konu kapansın’ dediler, biz de bunu kabul etmedik” ifadelerini kullandı.

“SİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞIYMIŞSINIZ. AVRUPA BİRLİĞİ VEYA AMERİKA ÜLKESİNDE YAŞAMIYORSUNUZ”

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Ankara Büyükelçiliği, Macaristan'daki aracın üretim fabrikası ile iletişime belirten Arslan, “Aldığımız yanıt, ‘Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymışsınız. Avrupa Birliği veya Amerika ülkesinde yaşamıyorsunuz. Türk ortaklarımız bize bilgi verdi. Ülkenizdeki davalar yıllar sürüyormuş. Türk yargısına bol şanslar, bizi de bir daha rahatsız etmeyin diyip bizi engellediler” ifadelerini kullandı.

Arslan,bu durumun zorlarına gittiğini Başka ülkelerdeki insanlarla da iletişime geçtiklerini Üçüncü sınıf ülke olarak görülen Asya’dan, Latin Amerika’da yaşayan insanlarında ‘benim aracımda da bu konu var’ dediğini söyledi. Arslan konuyu Avrupa’da yaşayan araç sahiplerine de sorduklarını ve onların araçlarında paslanmanın söz konusu olmadığını söylediklerini belirtti.

"MARKANIN EN ÜST MODEL TÜM ARAÇLARI PASLIYDI"

Firmanın bayisine giderek diğer araçları da inceleyen Arslan, Yargı sürecinin çok uzun süreceğini anlayınca Tüketici Hakem Heyetine başvurduklarını Buradan bir tazminat kazandıklarını ve Durumu bilirkişinin de incelediğini söyledi. Bilirkişinin de yaptığı incelemede Bunun bir üretici hatası olduğunu tespit ettiğini söyleyen Arslan, paslanmaların derinlere gittiğini, kendilerine bir tazminat hükmedildiğini tazminatı almak için de firmaya başvurduklarını söyledi.

"TAMAMEN TÜKETİCİ HATASIDIR KENDİ ISLATMIŞ"

Suzuki Markasının da kendilerini dava ettiğini söyleyen Arslan, Mahkeme sürecinin başladığını ve Suzuki firmasının yaptığı savunmada "Tamamen bir tüketici hatasıdır. Kendi ıslatmış. Bizim üzerimizden para kazanmaya çalışıyor. Bizim servis kayıtlarımız var. Bunun delillerini vereceğiz” dediğini söyledi. Bunun üzerine kendi bayilerindeki araçları gezdiklerini söyleyen Arslan, “Bu markanın en üst model tüm araçları paslıydı. Bunu da mahkemeye delil olarak koyduk” ifadelerini kullandı.

