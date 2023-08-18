Japonlar Türk dronelarına göz dikti

Japonya merkezli Nikkei 'İstanbul'da yapılan insansız hava araçları 'asimetrik savaş'ta değerli olduğunu kanıtladı' ifadelerini kullandı. Baykar'ın sıradaki hedefini yazdı.

Japonlar Türk dronelarına göz dikti

Türkiye'nin savunma sanayiinin imzasını taşıyan silahlar dünya basınında yer almaya başladı.

SİHA'ların başarıları sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Japon basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Türk drone'larını mercek altına aldı.

'Türk drone üreticisi Baykar, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Nikkei 'İstanbul'da yapılan insansız hava araçları 'asimetrik savaş'ta değerli olduğunu kanıtladı' dedi.

"EN ÜNLÜ İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETİCİSİ"

Şirketin Ukrayna savaşı sırasında dünyanın tartışmasız en ünlü silahlı insansız hava aracı üreticisi haline geldiğini yazan Japon gazete şu değerlendirmede bulundu;

'TB2, savaş alanını kasıp kavurdu ve tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e yürüyüşünü durdurmada çok önemliydi. Daha önce insansız hava araçları, Azerbaycan, Libya ve Suriye'yi içeren savaşların sonuçlarını değiştirmeye yardımcı oldu.'

Bunun TB2'ye yönelik küresel bir talep oluşturduğunu yazan Nikkei Baykar'ın ihracatı rakamlarına dikkat çekti.

Haberde '2018'den bu yana Baykar, insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladı. Geçen yıl Baykar, gelirinin %99'undan fazlasını oluşturan 1,1 milyar doları aşkın ihracat açıkladı' ifadelerine yer verildi.

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