Japonların Barış Manço'dan sadece bir ricası oldu

Anadolu Rock ve pop müziğinin önde gelen ismi ve 7'den 70'e herkesin gönlünde büyük bir yer edinen usta sanatçı Barış Manço’nun bir anısı ölümünün üzerinden 24 yıl geçtikten sonra yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Barış Manço adeta Arap ve batı hayranlarının yüzünü kızartacak bir sahne hikâyesini anlattı.

Japonların kendisinden bir ricası olduğunu söyleyen Manço, bir milletin dilinin önemine değindi.

Barış Manço Japonların, kendisininden ricasını şu sözlerle açıkladı:

“SAHNEDE TÜRKÇE KONUŞUN İNGİLİZCE KONUŞMAYIN”

Japonların benden bir ricaları oldu. Sahnede Türkçe konuşun İngilizce konuşmayın dediler. Bir daha tekrarlayayım, bu duymak isteyen kulaklara! Lütfen sadece Türkçe konuşun. “Biz size tercüman veririz” dediler ve nitekim bir bölümde de, ben tercüman eşliğinde bir uzun bir şey anlatmak gerekiyordu, bir tercüman geldi. Türkçe bilen bir tercüman. Ne demişler? “Türkçe konuşun ama İngilizce konuşmayın” Yani gidersek oraya ya “bizim dilimizi konuşun, üçüncü bir dil kullanmayın” diye bir ricaları oldu. Bence çok önemli.

Program sunucusu da Barış Manço’ya hak verdiğini “Bence de çok önemli” sözleriyle ifade etti.

Manço’nun bu sözlerini duyanlar “Kendi dilini kaybeden bir insan, kendi kimliğini kaybeder” yorumunu yapmaktan kendini alamadı.