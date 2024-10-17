Japonya Başbakanından tartışmalı bağış

Kyodo ajansının haberine göre, sonbahar festivali dolayısıyla Başbakan İşiba'nın makamı adına tapınağa, saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderildi.

Başbakanlığa yakın kaynaklara dayanılan haberde, 17-19 Ekim'de sürecek festival kapsamında İşiba'nın tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığı aktarıldı.

Kabine Başsekreter Yardımcısı Aoki Kazuhiko, düzenlediği basın toplantısında, "Tapınağı ziyaret edip etmeme kararı Başbakan'ındır" dedi.

SEUL'DEN TEPKİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Başbakan İşiba'nın bağışının "derin hayal kırıklığı ve pişmanlığa" neden olduğu belirtildi.

Bağışın, "Japonya'nın geçmişteki saldırganlığını yücelttiği ve savaş suçlularını kutsadığı" savunulan açıklamada, "Japonya'nın yeni kabinesinin sorumlu liderlerini, tarihle dürüstçe yüzleşmeye ve içtenlikle pişmanlık duyduklarını göstermeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

EN SON ABE ZİYARET ETMİŞTİ

Temmuz 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 2013'te tapınağı ziyaret etmiş ve bu ziyaret komşu ülkelerin tepkisini çekmişti.

Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde birçok kez ziyaret ettiği kutsal tapınağa, başbakan düzeyinde en son Abe gitmişti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı biliniyor. Tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta ölenlerin anılması amacıyla yıl içinde farklı festivaller dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

1 EKİM'DE SEÇİLMİŞTİ

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içi siyasi bağış fonu skandalı sonrası önceki Başbakan Kişida Fumio, istifa kararı almıştı.

27 Eylül'de parti içi seçimin ikinci turunda LDP liderliğinde seçilen İşiba, partisinin hakimiyetindeki Mecliste 1 Ekim'de ülkenin 102. başbakanı olmuştu.