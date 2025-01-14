Japonya devlet tahvili getirileri yükseldi

Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, Salı günü %1,25 seviyesine ulaşarak Nisan 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. Bu artış, Japonya Merkez Bankası'nın (Bank of Japan - BOJ) faiz artırımı politikasını sürdüreceği beklentileriyle tetiklendi.

BOJ Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek para politikası toplantısında faiz artırımı kararının ele alınacağını belirtti. Himino, fiyat gelişmeleri ve enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde tahmin edilen doğrultuda ilerlediğini ifade etti. Bu açıklama, BOJ’un enflasyon tahminlerini artırabileceği ve bu durumun daha fazla faiz artırımına zemin hazırlayabileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.

ABD’NİN ETKİSİ JAPON PİYASALARINDA HİSSEDİLDİ

Japon devlet tahvili getirilerindeki bu artış, ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükselişi takip etti. ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler, bu yıl Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini azalttı. Japonya piyasaları da bu küresel eğilime paralel olarak hareket etti.

Uzmanlar, Japonya’nın uzun süredir devam eden düşük faiz politikasını değiştirme sürecinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ülkenin enflasyon oranları son yıllarda belirgin bir artış göstermiş, bu durum BOJ’un mevcut politikasını gözden geçirme gerekliliğini ortaya koymuştu.

Japon Yeni kan kaybetmeye devam ediyor

TAHVİL PİYASALARINDAKİ HAREKETLER İZLENİYOR

Japon devlet tahvili piyasasındaki hareketlilik, küresel yatırımcıların ilgisini çekiyor. Faiz oranlarındaki olası artış, Japon tahvillerine olan talebi ve ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini etkileyebilir. Ayrıca, ABD ve Japonya arasındaki ekonomik etkileşimler, uluslararası finansal dengeleri de şekillendirebilir.

Ekonomistler, BOJ’un önümüzdeki dönemde alacağı kararların yalnızca Japonya’nın değil, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde de önemli etkiler yaratabileceğini vurguluyor.