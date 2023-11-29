Japonya Suudi vatandaşlarına vize şartını gevşetiyor

Japonya, Suudi vatandaşlarına yönelik vize şartlarının gevşetildiğini ve belirli mali gereklilikleri karşılayan Suudiler için çok girişli vize programları getirildiğini duyurdu.

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yeni vize turizm, iş ve akraba veya arkadaş ziyareti amaçlı kısa süreli konaklamalar için uygulamaya konuldu. Bu karara göre yeni vize, 3 yıl geçerliliği olan 90 günlük bir süre için verilecektir.

Program 4 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve başvuru sahiplerinin başvurularını iletmek için büyükelçilik veya başkonsolosluğu ziyaret etmelerini gerektirecek.

Büyükelçilik, yaptığı açıklamada, "Japonya Hükümeti'nin aldığı çeşitli vize gevşetme tedbirlerinin, Japonya halkı ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi daha yakın ve derin hale getireceğini umuyoruz." dedi.