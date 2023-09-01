Japonya tarihinin en sıcak yazını yaşadı

Japonya ölçüm yapılan tarihten bu yana tarihin en sıcak yazını yaşadı.

Japonya tarihinin en sıcak yazını yaşadı

Küresel iklim krizi ve artan sıcaklıklar tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Ülkeler sıcaklık rekorları açıklarken, bu rekora bir yenisi de Japonya'dan geldi.

Ülkenin meteoroloji kurumu (JMA) yaptığı duyuruda, Japonya'nın haziran ve ağustos ayları arasında, karşılaştırılabilir istatistiklerin oluşturulduğu 1898'den bu yana takımadalarda kaydedilen en yüksek ortalama sıcaklıkları yaşadığını duyurdu.

JMA , bu dönemde " Japonya'daki ortalama yaz sıcaklıklarının ülkenin kuzey, doğu ve batısında önemli ölçüde çok yüksek olduğunu " belirtti.

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