Japonya'da 17 yıl sonra faiz artışı için sesler yükseliyor

Kaynak: Bloomberght
Japonya'da 17 yıl sonra faiz artışı için sesler yükseliyor
Japonya’da resesyonun kıyısından döndüren büyüme revizyonu faiz artış beklentilerini piyasalarda kuvvetlendirdi.

Japonya ekonomisinin resesyondan kaçınması merkez bankasının 2007 yılından sonra ilk defa faiz artıracağı beklentilerini güçlendirdi.
Son verilere göre Japon ekonomisi yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,4 büyüdü ve resesyondan kaçınmış oldu. GSYH verisinin yüzde 0,4 küçülmeden yüzde 0,4 büyümeye revize edilmesi gelecek hafta toplanacak Japonya Merkez Bankası’ndan (BOJ) faiz artırım beklentilerini kuvvetlendirdi.
Japon yeni, dolara karşı değerlenirken Japon tahvil getirileri de yükselerek dünyadaki tek negatif faiz uygulamasının sonlanabileceğini gösterdi.

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