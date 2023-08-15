Japonya’da 2. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 78. yıl dönümü için anma töreni

Japonya'nın teslim olması ile 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarih olan 15 Ağustos'un 78. yıl dönümünde savaşta hayatını kaybedenler başkent Tokyo'da anıldı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda yapılan törene, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun yanı sıra savaş kurbanlarının yakınları dahil yaklaşık bin 800 kişi katıldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida törende yaptığı konuşmada, savaşın sona ermesinden bu yana ülkesinin barış yolunda yürüdüğünü söyledi.

Japonya'nın tarihten ders alarak dünya barışı ve refahı için elinden gelen her türlü çabayı gösterdiğini belirten Kishida, "Çatışmaların henüz sona ermediği bu dünyada, 'Barışa Proaktif Katkı' ilkesi altında Japonya, uluslararası toplumla güçlerini birleştirmeye ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları çözmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.

İMPARATORDAN "BARIŞ" MESAJI

Savaşın yol açtığı yıkımların bir daha asla tekrarlanmamasını "içtenlikle" umduğunu ifade eden Japonya İmparatoru Naruhito ise, "Tüm halkımızla birlikte, gerek savaş alanlarında gerekse savaş sırasında başka yerlerde hayatını kaybedenleri anıyor, dünya barışı ve ülkemizin kalkınmasının sürekliliği için dua ediyorum" dedi.

YOON'DAN ILIMLI MESAJ

Güney Kore'de ise Japon sömürge yönetiminin 1945'te son buluşunun kutlandığı 15 Ağustos Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle bir tören düzenlendi. Başkent Seul'deki Ewha Kadın Üniversitesi'nde yapılan törende konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesi ve Japonya'yı "evrensel değerleri paylaşan ve ortak çıkarları bulunan paydaşlar" olarak niteledi. "Güvenlik ve ekonomi konusunda iş birliği yapan ortaklar olarak Kore ve Japonya, gelecek odaklı bir şekilde iş birliği yaparken, dünya barışı ve refahına birlikte katkıda bulunabilecektir" diyen Yoon, ayrıca Güney Kore-ABD-Japonya üçlü güvenlik iş birliğinin öneminin Kore Yarımadası'nda ve bölgede giderek arttığını vurguladı.

2. DÜNYA SAVAŞI SONA ERMİŞTİ

ABD ordusunun Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik düzenlediği atom bombası saldırıları sonrasında 15 Ağustos 1945’te radyodan Japon halkına hitap eden dönemin Japonya İmparatoru Hirohito, ülkesinin kayıtsız şartsız teslim olduğunu açıklamıştı. Japonya'nın teslim olmasının ardından 2. Dünya Savaşı sona ermişti.