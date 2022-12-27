27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşe gitmemek için kendini bıçakladı. İşimden çok sıkıldım

İşe gitmemek için kendini bıçakladı. İşimden çok sıkıldım

Japonya Osaka’da polisi arayıp bıçaklandığını belirten bir kişinin işe gitmemek için kendini bıçakladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:59
Takip Et

Japonya'da bir kişi işe gitmemek için kendini bıçakladı. İşimden çok sıkıldım

İşe gitmemek için kendini bıçakladı. İşimden çok sıkıldım
+
Aa
-

İHA
Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Toyonaka şehrinde yaşayan 50'li yaşlardaki bir erkek 20 Aralık günü saat 01.00 sıralarında polisi arayarak ihbarda bulundu.

İsmi açıklanmayan şahıs, "Arkamdan gelen biri tarafından bıçaklandım" diyerek yardım talebinde bulundu. Çok geçmeden olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri sırtından bıçaklanan yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatan polis, yapılan teknik inceleme ve araştırmaların ardından şahsın olay yerinde tek başına olduğunu tespit etti.

Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından dün sorgulanan şahsın, "İşimden çok sıkıldım. İşe gitmemek için yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Yanlış ihbarda bulunduğunu kabul eden şahsın, bıçağı duvara sıkıştırdıktan sonra sırtını duvara yasladığını söylediği bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
4
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
5
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
6
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
7
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı
﻿Polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı
﻿Polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
﻿Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
﻿Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
﻿İsviçre'den Sırbistan ve Kosova'ya sağduyu çağrısı
﻿İsviçre'den Sırbistan ve Kosova'ya sağduyu çağrısı
﻿İsviçre'den Sırbistan ve Kosova'ya sağduyu çağrısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.