Japonya’da çekirdek enflasyon verisi açıklandı

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılması sonucu meydana gelen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) martta yüzde 2,2 oldu.

Ocakta yüzde 2,6 olan çekirdek enflasyon ölçümü, şubatta yüzde 2,3 seviyesine düştü.

2023’te eylülde yüzde 3,4 seviyesine yükselen çekirdek enflasyon, en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini detaylı olarak inceleyip ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru açıklanmasına olanak sağlıyor.

Japonya'da geçtiğimiz hafta açıklanan mart ayına dair verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları piyasa beklentisi olan yüzde 2,7'nin altında yüzde 2,6 düzeyine düşerken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 2,9 oldu.