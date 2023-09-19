Japonya’da doğum oranı sorunu baş gösterdi

Japonya hükümeti, ülkedeki her 10 kişiden birinin 80 yaş ve üstü olduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
Japonya’da doğum oranı sorunu baş gösterdi

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, ülkede yaşayan 65 ile 80 yaş ve üzeri nüfusun verilerini güncelledi.

Buna göre, ülkede yaşayan 80 yaş ve üzeri nüfus, geçen yıla kıyasla 270 bin artışla 12,5 milyona çıktı. Böylelikle 80 yaş ve üzeri nüfus, şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü, Japonya'nın toplam nüfusunun da yüzde 10'unu aştı.

Ülkedeki her 10 kişiden biri 80 yaş veya üstü olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, 65 yaş ve üzeri nüfus, geçen yıla kıyasla 10 bin azalarak 36,2 milyona geriledi. 65 yaş ve üzeri nüfusun, Japonya'nın toplam nüfusuna oranı yüzde 29,1 oldu.

Japonya'da 65 ve üzeri yaş nüfus oranı, "verilerin kayda geçirildiği 1950'den beri ilk kez" düştü.

Ayrıca 36,2 milyonluk 65 yaş ve üzeri nüfusun 15,7 milyonu erkek ve 20,5 milyonu kadın olarak kayıtlara geçti.

2040'TA 65 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLERİN GENEL NÜFUSA ORANI YÜZDE 35'İ AŞACAK

Verilere göre, Japonya'nın nüfusu 124,6 milyon olarak güncellendi.

Japonya, "yaşlı" olarak tanınan 65 yaş ve üstü nüfusta dünya sıralamasında ilk sırada yer alırken, yüzde 24,5'le İtalya ikinci, yüzde 23,6'yla Finlandiya üçüncü sırada bulunuyor.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre, 2040'a kadar "65 yaş ve üstü kişilerin" genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Yaşlı nüfus artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarını artırma ve bölgesel toplumu kalkındırma sahalarında problem oluşturuyor.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza Güncel
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı Dünya
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti Dünya
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti
Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı Magazin
Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı
Edirne'de 179 sığınmacı yakalandı Güncel
Edirne'de 179 sığınmacı yakalandı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı Güncel
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı Sağlık
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı