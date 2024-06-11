Japonya'da iflas eden firma sayısında büyük artış

Aylık bazda iflas bildiren kurumsal firmaları mercek altına alan Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research, ülkede iflas eden firma sayısında büyük bir artışın olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, Japonya'da mayıs ayında iflas eden kurumsal firma sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 42,9 artış gösterdi ve 1009'a yükseldi. Araştırmayla birlikte bir aylık sürede iflas eden kurumsal firma sayısı son 11 yılda Japonya'da ilk kez binli sayıları aşmiş oldu.

Araştırma sonuçları 10 sektör arasında iflaslar en çok 327 ile hizmet sektöründe gerçekleşti. İkinci sektör ise inşaat oldu. 193 firma bir aylık dönemde iflas etti.

Firmaların iflasında, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybetmesi ve böylece ham madde ve enerji maliyetleri nede olarak gösterildi.

İflas eden firma sayısının yaklaşık dörtte üçünün borcunun 100 milyon yenin (637 bin dolar) altında olduğu aktarıldı.

İflasların sayısının artmasının beklendiği kaydedilen araştırmada bazı firmaların kar açıklamasına rağmen işlerindeki toparlanmanın gecikmeleri kaynaklı finansman zorlukları yaşayacağı vurgulandı.