Japonya'da ilk teravih namazı kılındı

Kaynak: İHA
Japonya'da ilk teravih namazı kılındı
Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Tokyo Camii'nde kıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki milyonlarca Müslüman Ramazan heyecanı yaşarken, Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını Tokyo Camii'nde kıldı.

Tokyo Camii İmam Hatibi Adem Levent, İHA’ya yaptığı açıklamada, Müslümanların Ramazan ayı süresince Tokyo Camii'ne yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Teravih namazlarına Türk cemaatin yanı sıra diğer Müslüman ülke vatandaşlarının da katıldığını söyleyen Levent, “Teravih namazından 45 dakika önce mukabele programımız var. İftarımızı bine yakın kardeşimizle camimizde açıyoruz” dedi.

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“DUALARIMIZ FİLİSTİN HALKIYLA”

Ramazan ayı boyunca dualarıyla Filistin halkına destek olacaklarını aktaran Levent, “Filistin'de zulüm gören kardeşlerimize maddi anlamda destek olmaya çalıştığımız gibi manevi yönden de Ramazan ayı boyunca tüm Tokyo Camii olarak onlar için dua edeceğiz. O zulmün bitmesi için her gün teravih namazlarında yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz” dedi.

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ABD’den Japonya’ya ziyaret için gelen Moneir Elouarti de ilk teravih namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini söyledi. Elouarti, “Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet edeceğim. Herkes için hayırlı bir gün olsun” dedi.

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