Japonya'da son 24 saatte 155 deprem oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Japonya'da son 24 saatte 155 deprem oldu
Dün sabah saatlerinde Japonya'yı vuran 7,6'lık büyük depremin ardından son 24 saatte 155 depremin meydana geldiği açıklandı.

Japonya, dün sabah saatlerinde yaşanan 7,6'lık depremin şoklarını atlatmaya çalışırken, ülke adeta beşik gibi sallanıyor.

Japonya Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu yana ülkede en büyüğü 7,6 büyüklüğünde olan 155 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kurtarma ekipleri depremden etkilenen bölgelere ulaşmaya çalışırken en az 24 kişinin öldüğü ve düzinelerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

Meteoroloji ajansı önümüzdeki günlerde daha fazla deprem olabileceği konusunda uyarıyor.

JAPONYA’DA DEPREM

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yerel saatle 16.10’da merkezi Ishikawa eyaleti olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremle birlikte kısa süreli panik yaşandı. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlandı. Ulaşım hatlarında da aksamalar meydana geldi.

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