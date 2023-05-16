Japonya’da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Japonya'da bir şantiyede bulunan vincin yol kenarındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Japonya’da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Shinagawa bölgesinde bir şantiyede bulunan yaklaşık 20 ton ağırlığındaki vinç, yerel saatle 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 araç ve 1 kamyonetin üzerine devrildi. B

ölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette bulunan 50'li yaşlarındaki 1 erkek yaralı olarak kurtarılırken, araçlardan birinde bulunan 40'lı yaşlarındaki bir adamın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın meydana geldiği şantiyenin yaşlı bakım tesisi inşaatı olduğu öğrenildi, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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