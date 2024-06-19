Japonya'dan Çin çıkışı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan yıllık raporda Çin'in 500 adet nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmini Japonya’nın gündemine oturdu. Söz konusu raporda, Çin'in nükleer savaş başlıklarının sayısının geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında 90’dan fazla arttığı ve daha da artmasının beklendiği iletildi.

Japon hükümeti bu duruma tepki gösterirken Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, Çin'in nükleer ve füze dahil askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesiyle ilgili kaygı taşıdıklarını vurguladı.

Kamikava, "Çin, savunma harcamalarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Nükleer ve füzeler de dahil askeri kapasitelerini şeffaflıktan yoksun bir şekilde hızla genişletiyor" açıklamasını yaparken Çin’in askeri hamlelerinin dikkatli bir biçimde izlenmesinin gerekli olduğunu ifade etti.