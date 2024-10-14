Japonya'dan Çin'e tatbikat mesajı

Japonya, Çin'in Tayvan etrafındaki müşterek askeri tatbikatlarına yönelik, Ada için "her türlü duruma hazırlıklı olacaklarını" bildirdi.

Tayvan lideri Lai Ching-te'nin "Ulusal Gün" konuşması sonrası, Çin'in konuşmadaki değerlendirmelere bölgede tatbikatlarla karşılık vermesi, Japonya hükümetini endişelendirdi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Merkezi'nde Savunma ve Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası İşiba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tayvan Boğazı ve çevresinde barış ve güvenlik sadece Japonya için değil, bölge için son derece önemli bir konu." dedi.

Ülkesinin, Tayvan çevresindeki durumu "dikkatle izleyeceğini" kaydeden İşiba, "Her türlü duruma karşı hazırlıklı olacağız" ifadesini kullandı.

LDP'deki üçlü görüşme sonrası Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen de açıklamasında, Çin tatbikatlarını büyük bir önemle izleyeceklerini kaydetti.

Tatbikatlarda füzelerin Japonya çevresindeki sulara düşebileceğine işaret eden Nakatani, Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) önlemler alacağını bildirdi.

Tatbikatlar, Ada'nın yeni lideri Lai'nin konuşmasının ardından geldi

Müşterek askeri tatbikatlar, Ada'daki hükümetin lideri Lai'nin Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkı olmadığını savunduğu geçen haftaki "Ulusal Gün" konuşmasının ardından geldi.

Konuşmasında "ilhaka ve egemenlik gaspına karşı direnecekleri" mesajını veren Lai'ye Çin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai'nin bir kez daha, Tayvan'ın bağımsızlığı konusundaki inatçılığını ve kendi siyasi çıkarı uğruna Tayvan Boğazı'nda gerilimi yükseltme niyetini ortaya koyduğunu savunmuştu.