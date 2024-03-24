Japonya'dan dünyayı ayağa kaldıran yeni pandemi uyarısı: Yakalananların %30'u ölüyor

Kaynak: New York Post
Japonya'dan dünyayı ayağa kaldıran yeni pandemi uyarısı: Yakalananların %30'u ölüyor
Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü yeni bir ölümcül salgına karşı bütün dünyayı tedbirli olmaya davet etti.

Yetkililere göre et yiyen ölümcül bakteriyel bir enfeksiyon Japonya'da rekor oranda yayılıyor.

The Japan Times'ın haberine göre Japonya’da, yakalananların %30’unun ölümüne neden olan ve çoğunlukla Strep A Streptokok adı verilen bir bakterinin neden olduğu STSS (Streptokok toksik şok) vakalarında büyük bir artış yaşanıyor.

Vaka sayılarındaki önlenemez artış tıp uzmanlarını tedirgin ediyor. Bilinen bir koruyucu önlemi bulunmayan STSS’nin yayılımını durdurmak adına uzmanlar, insanları ellerini iyice yıkamaya ve açık yaralarının hijyenini sağlamaya davet ediyorlar.

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BULAŞ ORANI KORKUTUCU BOYUTLARDA

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) tarafından The Guardian'a yapılan açıklamada STSS’nin fulminan (şiddetli ve ani) türünün arkasındaki mekanizmayla ilgili hala bilinmeyen birçok faktör olduğu ve bulaşıcı hastalık hakkında hala son derece yetersiz bilgiye sahip olduğu belirtildi.

Enstitü, STSS'nin ülkede ilk kez tespit edildiği 1992 yılından bu yana yılda ortalama 100-200 vaka görülmesine rağmen, bu sayının 2019 yılında 894 vakayla rekor seviyeye yükseldiğini, 2023 yılında 941 doğrulanmış STSS vakası kaydedildiğini ve 2024'ün ilk iki ayında ise ülkedeki iki şehir hariç tamamında toplam 378 vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu oranların “korkutucu” olduğunu da sözlerine ekleyen Enstitü yetkilileri insanları dikkatli olmaya çağırdı.

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BULAŞTIĞI HER 65 KİŞİDEN 21'İ ÖLÜYOR

Yapılan açıklamada STSS vakalarının çoğunun sebebi olarak Strep A (streptococcus pyogenes) adı verilen bir bakteri gösterildi. Söz konusu bakteri özellikle çocuklarda ciddi boğaz ağrılarına sebep oluyor. Enstitü’ye göre bakterinin bulaş oranı oldukça yüksek ve 30 yaş üzeri erişkinlerde ciddi hastalıklara ve hatta ölüme yol açabiliyor ve yaş arttıkça hastalığın şiddeti de artıyor. Açıklamalarda hastalığın semptom göstermeyen taşıyıcılarının da olduğuna dikkat çekildi.

Enstitü’nün Asahi Shimbum adlı Japon gazetesine yaptığı açıklamada ise Strep A’nın yaşlılarda daha ağır seyretmesine karşın özellikle 50 yaş altındaki hastalarda daha fazla ölüme yol açtığı ve Temmuz ve Aralık 2023 arasında STSS teşhisi konan 50 yaşın altındaki 65 kişiden 21'inin öldüğü belirtildi.

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