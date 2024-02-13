Japonya'nın son geliştirdiği H3 roketi için yapılacak ikinci test fırlatışı ertelendi

JAXA'nın H3 proje yöneticisi Masaşi Okada, ülkenin güneyinde Tanegaşima Uzay Merkezi'nin bulunduğu bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan fırlatışın ertelendiğini bildirdi.

Masaşi, gecikmeli de olsa fırlatışın başarılı olması için her türlü önlemin alındığını ve yeni tarihin en geç yarın açıklanacağını belirtti.

İLK H3 TESTİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Japonya'da Mart 2023'te fırlatılan yeni tip H3 roketi, ikinci motorun devreye girmemesi nedeniyle infilak ettirilmişti.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Nagaoka Keiko, duruma yönelik kamuoyundan özür dilemişti.