Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı

Kaynak: İHA
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
Japonya, SLIM adlı insansız uzay aracının Ay’a yumuşak iniş yaptığı açıkladı.

Uzay yarışı hız kazanırken, Japonya uzay aracı ile Ay’a yumuşak iniş yapan 5’inci ülke oldu.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracı yerel saatle 00.20 sıralarında Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirdi.

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JAXA, eylül ayında yörüngeye gönderdiği uzay aracının Dünya ile iletişimi yeniden kurduğunu açıkladı.

Ancak, güneş panellerinin tahminen doğru açıda olmaması nedeniyle SLIM’in henüz elektrik üretemediği aktarıldı.

Bu teknoloji sayesinde potansiyel bir su, oksijen ve yakıt kaynağı olarak görülen Ay kutuplarının keşfinde güçlü bir araç haline geleceği vurgulandı.

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HEDEFLERİNE ULAŞIP ULAŞMADIĞINI DOĞRULAMAK YAKLAŞIK 1 AY SÜRECEK

“Ay’ın keskin nişancısı” olarak adlandırılan insansız uzay aracının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını doğrulamak ise yaklaşık 1 ay sürecek.

EYLÜL'DE YÖRÜNGEYE GÖNDERİLMİŞTİ

JAXA, SLIM adlı insansız uzay aracı ile XRISM adlı astronomik gözlem uydusunu geçtiğimiz Eylül ayında H2A roketi ile yörüngeye göndermişti.

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