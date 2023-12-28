Jasikevicius Anadolu Efes galibiyetini anlattı

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes karşısında alınan 89-84'lük galibiyetin ardından konuştu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi galibiyetle tamamladıkları için oyuncularına teşekkür eden Litvanyalı çalıştırıcı, "Maça fiziksel anlamda iyi başlayamadık. Anadolu Efes ilk yarıda bizden bir adım öndeydi. İkinci yarıda onları durdurabildik. İlk yarıda neler yaptığımıza bakmamız gerekiyor ama önemli olan sonunu iyi getirdik" diye konuştu.

TARIK HERKESE ÖRNEK OLMALI

Hayes-Davis ve Calathes'in Barcelona'dan öğrencilerinin olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Jasikevicius, şöyle devam etti: "Çok iyi oyuncular var, savaşmaya devam etsinler. Tarık buna en büyük örnek. Darüşşafaka maçında çok iyi oynadı ve bugün 17 dakika süre aldı. Diğer oyunculara da örnek olsun."