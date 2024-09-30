Jayden Daniels tarih yazdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jayden Daniels tarih yazdı

Çaylak quarterback Jayden Daniels, Washington Commanders ile Arizona Cardinals'ı 42-14 mağlup ederek takımının galibiyetine öncülük etti. Daniels, etkileyici bir performans sergileyerek 233 yard pas attı ve sezonun başında yüzde 80'lik bir tamamlanma oranı elde etti.

Çaylak quarterback Jayden Daniels ve Washington Commanders, Arizona Cardinals'ın ilk çeyreğin 10 dakikasından önce Marvin Harrison Jr. ile attığı bir touchdown ile güçlü bir başlangıç yaptığı maçta kontrolü ele aldı. Commanders, ikinci yarıda Cardinals'a karşı 25-7'lik bir skorla öne geçerek, maçı 42-14 gibi belirgin bir galibiyetle tamamladı.

Her iki takım da geçen sezon 4-13'lük bir rekorla kapatarak franchise'larını yeniden yapılandırma peşinde. Ancak, Commanders'ın yaz döneminde Heisman Trophy sahibi Daniels'ı draft etmesi bu durumu değiştiren faktör oldu.

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Daniels, pazar günü ülke genelinde dikkat çekti; 233 yard pas atarak 30 denemeden 26'sını tamamladı ve bir touchdown ile maçı tamamladı. Diğer yandan, Murray ise 142 yard ile 22 pas denemesinin 16'sını tamamladı ve bir touchdown attı.

LSU Tigers ile Heisman yarışmasındaki performansında, Daniels ortalama 318 yard, yüzde 73'lük bir tamamlanma oranı ve 40 touchdown ile oynamıştı. NFL'e geçişi oldukça sorunsuz geçti; bu sezon başında yüzde 80'lik bir tamamlanma oranı ile dört maçta hiç interception yapmadı.

Daniels, 6 Ekim Pazar günü Christian McCaffrey ve San Francisco 49ers'a karşı yine mükemmel performansını sergilemeyi hedefliyor.

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