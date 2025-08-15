Jeff Bezos'u kahreden haber! Milyarder iş adamının dünyası başına yıkıldı

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un annesi Jacklyn Bezos hayatını kaybetti.

Jackie olarak da bilinen Jacklyn Bezos'un perşembe günü Miami'deki evinde huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

"SONSUZA DEK KALBİMDE SAKLIYORUM"

Dünyanın en zengin iş insanlarından 61 yaşındaki Bezos, 78 yaşında annesinin hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Bezos şu ifadelerle annesine veda etti:

Lewy cisimcikli demans ile uzun bir mücadelenin ardından bugün aramızdan ayrıldı. Onu seven birçok kişiyle, çocukları, torunları ve babamla etrafı çevriliydi.

O son anlarında sevgimizi hissettiğini biliyorum. Hepimiz onun hayatında olduğumuz için çok şanslıydık. Onu sonsuza dek kalbimde saklıyorum.