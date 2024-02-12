Jeff Bezos’un ‘Flying Fox’ isimli yatı Türkiye'ye geldi. Dünyanın en büyük yatlarından biri

Kaynak: Patronlar Dünyası
Jeff Bezos’un ‘Flying Fox’ isimli yatı Türkiye'ye geldi. Dünyanın en büyük yatlarından biri
Amazon’un patronu Jeff Bezos’un, "Flying Fox" isimli yatı Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.

Motor yatlarının uzunluklarına göre gerçekleştirilen sıralamada, dünyanın en büyük 20 yatından biri olan, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait "Flying Fox", Muğla'nın Fethiye ilçesine demirledi.

Cayman Adaları bayrağı taşıyan 136 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na demirledi ve ilçenin farklı noktalarından görülebildiği iletildi. Flying Fox, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkatleri üzerinde topladı.

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Üzerinde 2 helikopter pisti yer alan yatta; ayrıca havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. Aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor. Dünyanın en büyük yatlarından biri olan Flying Fox’un, yakıt ikmali sonrasında limandan ayrılacağı belirtildi.

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DEĞERİ 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Değeri 100 milyon doların üzerinde olan Flying Fox adlı yatta; toplamda 10 VIP salon,1 ana süit, sinema salonları, spor salonları, hamam, yüzme havuzları, restoran ve 2 eğlence salonu yer alıyor.

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GEÇEN SENE DE TÜRK KIYILARINDAYDI

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yatı Flying Fox ile Ege ve Akdeniz kıyılarında 1 ay geçirmişti. Bodrum başta olmak üzere Fethiye, Datça ve Gökova’yı gezen Jeff Bezos gezdiği yerlere hayran kalarak Türkiye'den ayrılmıştı.

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