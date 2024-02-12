Amazon'dan milyarlarca dolarlık hisse satışı. Jeff Bezos Elon Musk'ı geçip dünyanın en zengini mi olacak?

Jeff Bezos, 2 milyar dolardan daha fazla değere sahip 12 milyon Amazon hissesi satışıyla Elon Musk ile arasındaki net değer farkını oldukça azalttı.

Büyük satış Bezos'u dünyanın en zengin insanları sıralamasında 2021'deki zirvesinin ardından tekrardan 1. Sıraya çıkarabilir.

“EN ZENGİN İKİNCİ İNSAN”

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin verilerine göre, Amazon'un hisselerinde bu yıl yaşanan keskin yükseliş, şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanının tahmini servetinde 22,6 milyar dolarlık bir artışa neden oldu. Bu artış, Bezos'u dünyanın en zengin insanları listesinde ikinci sıraya kadar yükseltti.

BEZOS'UN SERVETİ ARTARKEN MUSK'IN SERVETİ DÜŞÜŞTE

Bezos'un serveti bu yıl artış gösterirken, Musk'ın serveti, elektrikli otomobil şirketinin beklenenden daha zayıf büyümesi sebebiyle Tesla'nın hisselerindeki %27'lik düşüşle birlikte, 30 Ocak tarihinde Musk'ın Tesla'daki 55 milyar dolarlık tazminat paketini geçersiz kılan kararı sebebiyle 29 milyar dolar azaldı.

Bu hafta gerçekleşen Amazon hissesi satışından hemen önce Jeff Bezos'un serveti Musk'ın 200 milyar dolarlık servetinin sadece 5 milyar dolar gerisindeydi ve bu da bir numaralı milyarder unvanını ulaşılabilir kılıyordu.

Musk'ın serveti o günden bugüne 209 milyar dolara yükseldi, fakat Bezos'un Musk'ı yakalama yarışı sürüyor.