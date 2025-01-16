Jeff Bezos’un New Glenn roketi, uzaya fırlatıldı. Elon Musk'tan tebrik geldi

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Jeff Bezos’un New Glenn roketi, uzaya fırlatıldı. Elon Musk'tan tebrik geldi

Jeff Bezos’un Blue Origin şirketine ait New Glenn roketi, ilk test uçuşunda başarıyla uzaya fırlatıldı. Roket, John Glenn'in anısına isimlendirilirken, SpaceX'in sahibi Elon Musk da Bezos'u kutladı.

Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahip olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin, New Glenn roketinin ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Roket, adı John Glenn'den alarak, Dünya yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronotun onuruna isimlendirilmişti.

İlk test uçuşu, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başlatıldı. Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos da fırlatmaya katılmak için üssü ziyaret etti. Uzay şirketi, fırlatmayı X hesabı üzerinden canlı yayınladı.

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SpaceX'in sahibi Elon Musk, fırlatmaya ilişkin Bezos'u tebrik ederek, "İlk denemede yörüngeye ulaştığınız için tebrikler!" diye paylaştı.

New Glenn roketi, uzay araçlarını ve astronotları yörünge ve Ay'a taşımanın yanı sıra, uyduları yörüngelerine bırakmak üzere tasarlanmış deneysel bir platforma da sahip.

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