Jennifer Lopez, Donald Trump'ı topa tuttu

Jennifer Lopez, Donald Trump’ın New York’taki mitinginde yapılan Porto Riko yorumu için “Bu, insanlığı ve ahlaki değerlere sahip herkesi incitti” dedi. Kamala Harris'in Nevada’daki kampanya etkinliğinde konuşan Lopez, Trump’ın söylemlerinin Latin toplumuna hakaret niteliğinde olduğunu belirtti.

Jennifer Lopez, Nevada’da Kamala Harris’in destekçilerine hitap ettiği bir etkinlikte, Donald Trump’ın Madison Square Garden’daki mitinginde Porto Riko hakkında yapılan yorumu sert bir dille eleştirdi. Komedyen Tony Hinchcliffe, Trump’ın sahneye çıkmadan önce Porto Riko’ya “okyanusun ortasında yüzen bir çöp adası” benzetmesi yapmıştı. Bu sözler, Latin toplumunda büyük bir tepkiye neden oldu.

Lopez, “O gün sadece Porto Rikolular değil, bu ülkedeki her Latin, insanlık ve ahlak sahibi herkes incindi” dedi. Ailesinin Porto Riko kökenli olduğunu belirten Lopez, “Ben burada doğdum ve biz Amerikalıyız. Kamala Harris, kariyeri boyunca halk için çalıştı; şimdi sıra bizde, ona destek vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Lopez, Kamala Harris’e oy vereceğini gururla açıklayarak, “Amerikalıyım derken ‘Rico’ kelimesini de içimizde taşıyoruz” diye ekledi.

‘Your voice and your vote matters. And don't be afraid to make people around you uncomfortable,’ singer Jennifer Lopez said, while invoking her Puerto Rican heritage and endorsing Kamala Harris for US president https://t.co/24hu8O2Hjz pic.twitter.com/f5rRSwnxmY